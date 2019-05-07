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Antalya'da 5 bin liralık altın çalan hırsız yakalandı

Manavgat'ta, bir evin kapı göbeğini patlatarak içeri girip 5 bin lira değerinde altın çalan şüpheli yakalandı.

İHA | 07.05.2019 - 14:35..
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki  Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi'nde ihbar üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 kişiyi tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hırsızların yakalanmaları için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, T.O. isimli hırsızlık zanlısını yakaladı. T.O., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.

Antalya'da 5 bin liralık altın çalan hırsız yakalandı

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