Antalya'da 5 bin liralık altın çalan hırsız yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi'nde ihbar üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 kişiyi tespit etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hırsızların yakalanmaları için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, T.O. isimli hırsızlık zanlısını yakaladı. T.O., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.