Antalya’da ailesinden habersiz evden ayrılan 14 yaşındaki Şerife aranıyor
Serik ilçesinde ailesinden habersiz gece evden ayrılan Şerife Sude Yılmaz'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
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Antalya'nın Serik ilçesinde Kürüş Mahallesi'nde Şerife Sude Yılmaz, ailesiyle yaşadığı evinden saat 04.00 sıralarında yakınlarından habersiz çıktı.
Sabah saatlerinde kızlarını göremeyen aile fertleri, çevrede arama yaptı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Komşularla görüşen ve kızlarından haber alamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine ekipler, Yılmaz’ın bulunması için çalışma başlattı.
"YAKINLARI, KIZIMIZIN BULUNMASI İÇİN VATANDAŞLARDAN YARDIM BEKLİYOR"
Kürüş Mahalle Muhtarı Ferhat Demir, "Mahallemizde yaşayan Şerife Sude Yılmaz, bugün saat 04.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra ailesi kendisinden haber alamadı. Telefonunu, kimliğini, cüzdanını evde bırakan Şerife Sude Yılmaz'ın, ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Yakınları, kızımızın bulunması için vatandaşlardan yardım bekliyor" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)