Antalya'da apartmanı ayakkabı mağazasına çevirdi: Seçtiklerini poşete doldurup gitti

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Orta Mahallesi'ndeki bir binaya giren şüpheli, sakin tavırlarla katları dolaşarak kapı önünde bulunan ayakkabıları incelemeye başladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin bazı ayakkabıları eline alıp kontrol ettiği, numaralarına baktığı, beğenmediklerini yeniden yerine bıraktığı, beğendiklerini ise poşetine koyduğu görüldü.

ELİ BOŞ GİRDİ, POŞETLERİ DOLDURARAK ÇIKTI

Apartman sakinleri, ayakkabılarının kaybolduğunu fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde; şüphelinin binaya eli boş girdiği, çıkışta ise poşetlerini çeşitli eşyalarla doldurduğu dikkat çekti.

Apartmanın üst katlarına kadar çıkan şüphelinin, yalnızca ayakkabılarla yetinmeyip depo olarak kullanılan bölümlerden de bazı malzemeleri aldığı öne sürüldü.

"BENİM AYAKKABIMI BEĞENİP GÖTÜRDÜ"

Ayakkabısı çalınan bina sakinlerinden Mikail Yaylacı, hırsızlığı denize gitmek için sandaletini aradığı sırada fark ettiğini söyledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde yaşananlara inanamadıklarını belirten Yaylacı, şüphelinin önce komşularının ayakkabılarını incelediğini, beğenmediği çiftleri yerine bıraktığını anlattı.

Kendi ayakkabısını uzun süre inceledikten sonra beğenerek aldığını ifade eden Yaylacı, şüphelinin apartmanın üst katındaki depo alanına da çıktığını ve burada bulunan bazı eşyaları da almış olabileceğini dile getirdi.

Cumartesi günü sandaletini kullandığını, pazar günü ise dışarı çıkmadığı için eksikliğini fark etmediğini belirten Yaylacı, ertesi gün yaptığı kontrolde ayakkabısının yerinde olmadığını görünce kamera kayıtlarını incelediklerini ve görüntülerle birlikte emniyete şikâyette bulunacaklarını söyledi.

"NUMARASINA BAKTI, BEĞENMEYİNCE BAŞKA AYAKKABIYI ALDI"

Apartman sakinlerinden Mehmet Özkan da hırsızın hem kendi hem de çocuğuna ait ayakkabıları tek tek kontrol ettiğini anlattı.

Şüphelinin önce çocuğunun ayakkabısını alıp bir süre incelediğini, ardından beğenmeyerek yerine bıraktığını söyleyen Özkan, daha sonra kendi ayakkabısının numarasını kontrol ettiğini ancak onu da bırakıp karşı komşusunun ayakkabısını aldığını ifade etti.

Üst katta bulunan bazı eşyaları da poşetine koyan şüphelinin apartmandan ayrıldığını belirten Özkan, komşusunun ayakkabısının kaybolduğunu söylemesi üzerine kamera kayıtlarını izlediklerini ve hırsızlık olayını bu şekilde tespit ettiklerini kaydetti.

GÜVENLİK KAMERALARI HER ANI KAYDETTİ

Apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin acele etmeden katları dolaştığı, ayakkabıları tek tek seçtiği ve beğendiklerini poşetlerine yerleştirerek binadan ayrıldığı görülüyor.

Apartman sakinleri, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.