Gaziantep'te asansöre sıkışan yaşlı kadın öldü
Gaziantep'te arızalanan asansöre sıkışan 66 yaşındaki kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bulunan 11 katlı apartmanda yaşayan Hazne Öztürkmen, binanın 7. katında arızalanan asansöre sıkıştı.
Apartman sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 66 yaşındaki Öztürkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Öztürkmen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)