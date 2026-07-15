İran: ABD'nin eylemleri mutabakatı ortadan kaldırdı

ABD ile mutabakata rağmen yeniden alevlenen savaşı değerlendiren İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin 'İslamabad Mutabakat Zaptı' olarak adlandırılan ve 14 Haziran'da varılan mutabakatı askeri saldırılar ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle tamamen ihlal ettiğini söyledi.

Devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'ne konuşan Garibabadi, "ABD, mutabakatın tüm altyapısını ve temel çerçevesini parçaladı" ifadesini kullandı.

"HAKKINDA KONUŞACAĞIMIZ HİÇBİR MUTABAKAT KALMADI"

İran'ın ABD'ye askeri karşılıklar verdiğini ve vermeye devam edeceğini aktaran Garibabadi, "İran, bu şartlarda mutabakata ilişkin hiçbir yükümlülük hissetmiyor. Şu anda hakkında konuşacağımız hiçbir mutabakat kalmadı. ABD, mutabakat zaptını ihlal etmek konusunda her şeyi yaptı. Hiçbir ülke İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini beklememelidir" şeklinde konuştu.