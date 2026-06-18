Antalya'da araç içinde kilitli kalan çocuk yoğun bakıma alındı

Antalya'da Manavgat-Alanya D-400 kara yolu kenarında, Demirciler Mahallesi'nde ilginç bir olay kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki E.Y., annesi ve babası evde bulunmadığı sırada evlerinin önünde park halindeki aracın içerisine girdi.

ARAÇ İÇİNDE BAYGIN HALDE BULUNDU

Bilinmeyen bir nedenle araç içerisinde kilitli ve havasız kalan E.Y., yüksek sıcaktan kaynaklı olarak güneş çarpması yaşadı.

Üzerindeki kıyafetleri çıkararak arka koltuğa yatan çocuk, tarladan eve gelen babası tarafından araç içerisinde baygın vaziyette bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Babanın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.Y.'nin tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi.