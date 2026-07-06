Antalya'da ATM'de bulduğu yüklü miktardaki parayı zabıtaya teslim etti

Önceki akşam saat 21.10 sıralarında, Antalya'nın Serik ilçesinde bankaya ait bir ATM'den işlem yapmak üzere cihazın yanına gelen Hüseyin Küçük, para haznesinde unutulmuş yüklü miktarda nakit para olduğunu gördü.

Paranın başka bir vatandaşa ait olduğunu anlayan Küçük, herhangi bir müdahalede bulunmadan durumu yetkililere bildirdi.

PARAYI TUTANAK KARŞILIĞINDA TESLİM ETTİ

Örnek bir davranış sergileyen Hüseyin Küçük, bulduğu parayı Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Teslim işlemi resmi tutanakla kayıt altına alınırken, paranın sahibine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı.

PARASINI UNUTAN VATANDAŞA ÇAĞRI

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, ATM'de parasını unutan kişinin hak kaybı yaşamaması için müdürlüğe başvurması gerektiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, paranın teslim edilebilmesi için başvuru sırasında paranın kendisine ait olduğunu gösteren ispatlayıcı belge ve bilgilerin ibraz edilmesinin gerektiği belirtildi.

DÜRÜST DAVRANIŞ TAKDİR TOPLADI

Günlük hayatta zaman zaman yaşanan ATM'de para unutma olaylarından farklı olarak, Serik'te yaşanan bu olay vatandaşların takdirini kazandı.