Antalya'da balkonda çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, balkonda çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu.

Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde iş yerinin dış kısmında başlayan ve patlamasıyla iş yerinde bulunan çalışan, gürültüye uyanarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çalışanın haber vermesi ile iş yerinin yakınında bulunan itfaiye ekipleri, kısa sürede adrese gelerek yangına müdahale etti.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, iş yerinin önünde bulunan mobilyaların yanı sıra park halindeki motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve alevlerin iş yerinin içerisinde bulunan sünger ve benzeri yanıcı maddelere ulaşmaması, muhtemel bir facianın önüne geçilmesini sağladı.

BALKONDAN ATILAN BEZ PARÇASI NEDEN OLDU

Yangının ardından yapılan incelemelerde, olayın üst kattaki balkonda oynayan bir çocuğun tutuşturduğu bezi korkup aşağı atmasından kaynaklandığı belirlendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, balkonda bir anda parlama yaşanması, yanan cismin aşağıya atılması anları kayda girdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken dairede yaşayan çocuğun babası hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.