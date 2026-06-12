Antalya'da cinayet şüphelisi çifte tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki İbrahim Doğan, evinde ölü bulundu.

Side Mahallesi Cennetler mevkiinde tek başına yaşayan İbrahim Doğan'dan 21 Ocak’ta haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kapısı açılan evin salonunda Doğan, yerde yatarken bulundu.

2 KURŞUNLA VURULDU

Doğan'ın karnından 2 kurşunla vurulduğu ve cansız bedeninin altında tabanca olduğu tespit edildi. Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen İbrahim Doğan'ın yapılan incelemede, uzak atışla vurulduğu belirlendi.

BİRLİKTE ALKOL ALDILAR

Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren Manavgat JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada, olay günü İbrahim Doğan, Serkan Yalvaç, eşi Fatma Yalvaç, R.A. ve A.Y.'nin aynı evde olduklarını, birlikte alkol aldıklarını belirledi.

"KASTANE ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDILAR

Jandarma tarafından 8 Haziran'da gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ifadedeki çelişkilerden dolayı gözaltı süresi uzatıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından 'Kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimine çıkarılan Serkan Yalvaç ve eşi Fatma Yalvaç tutuklandı, R.A. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.