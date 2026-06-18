Antalya'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti

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Antalya'da Gazipaşa’ya bağlı Doğanca Mahallesi Karatepe Mevkii’ndeki orman kesim sahasında kepçe operatörü olarak çalışan 37 yaşındaki Mesut Aras’ın kullandığı iş makinesi, çalışma sırasında kontrolden çıkarak kaydı ve ardından devrildi.

Devrilen iş makinesinin altında kalan Aras ağır yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aras, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Mesut Aras’ın cenazesi, işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.