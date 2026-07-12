Antalya'da inşaat halindeki binada çukura düştü, itfaiye kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde atıl durumda bulunan inşaat halindeki 4 katlı apartmanın giriş katında Osman K., sertleşmiş boya kovalarına çarparak dengesini kaybetti ve 3,5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Çukurda mahsur kalan Osman K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin uzattığı merdivenle çukurdan çıkan Osman K.'ye, sağlık ekibi müdahale etti.

"BURADA SİNEMA MI OYNATIYORUZ"

Çukurdan çıkınca kendisini görüntüleyen basın mensuplarını gören Osman K., "Ne çekiyorsunuz? Burada sinema mı oynatıyoruz?" dedi.

Kolundan yaralanan Osman K., tedbir amaçlı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.