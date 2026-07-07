Antalya'da inşaat malzemelerinin bulunduğu baraka alevlere teslim oldu

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Antalya'nın Kepez ilçesinde, saat 14.00 sıralarında gecekondu yakınında bulunan ve inşaat malzemelerinin depolandığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehir merkezinden görülürken, yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevli şekilde yanan barakaya müdahale ettiği yangına, vatandaşlar da destek verdi.

2 KİŞİYE OKSİJEN VERİLDİ

Bu sırada dumandan etkilenen baraka sahibi yaşlı adam yakınları tarafından çıkartıldı.

Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansta oksijen verildi, tedbir amaçlı durumları kontrol edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.