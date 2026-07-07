İzmir'de refüjden geçmeye çalışan motosiklete kamyon çarptı
İzmir'de refüjden geçmeye çalışan motosiklete iş makinesi yüklü kamyonun çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
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İzmir'in Ödemiş ilçesi Ordu Caddesi'nde refüjden geçmeye çalışan Recep K. (26) yönetimindeki motosiklete E.K. idaresindeki iş makinesi yüklü kamyon çarptı.
Kazada ağır yaralanan Recep K., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince kamyon sürücüsü ifadesi alınması için emniyete götürüldü.
FECİ KAZA KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde refüjden motosikletiyle geçmeye çalışan Recep K.'nin yola çıktığı sırada kamyonla çarpışması yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)