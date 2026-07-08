SON DAKİKA! İran'da patlama sesleri duyuldu

Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi.

ABD ile İran arasında son dönemde art arda yaşanan karşılıklı hamleler ve misillemeler bölgedeki gerilimi tırmandırırken, yeni bir saldırı haberi daha geldi.

PEŞ PEŞE PATLAMALAR YAŞANDI

İran'ın devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde birkaç patlama sesi duyulduğuna dair bilgiler aldığını duyurdu.

Patlama seslerinin Keşm Adası'ndan da geldiği belirtilirken patlamaların kesin yeri ve kaynağının henüz bilinmediği aktarıldı.

CENTCOM: BİR DİZİ SALDIRI BAŞLATTIK

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına yanıt olarak İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlattığını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

“"ABD’nin bu saldırıları, Hürmüz Boğazı’ndan geçen üç ticari gemiye yönelik İran saldırılarına yanıt niteliğindedir. İran’ın sergilediği saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlali niteliğindeydi."”