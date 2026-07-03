Antalya'da kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Çobanlar mevkiinde 58 yaşındaki Hayri Kaplan idaresindeki kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Hayri Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kamyonette yolcu olarak bulunan Cengiz K. ise ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayri Kaplan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından adli tahkikat başlatıldı.