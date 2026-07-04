Kolombiya tek golle Gana'yı eledi
Kolombiya, FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Gana'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Kolombiya ve Gana karşı karşıya geldi.
ABD'nin Kansas kentindeki mücadeleyi 14. dakikada Jhon Arias'ın attığı golle 1-0 kazanmayı başaran Kolombiya, son 16 turuna yükseldi.
Gana ise turnuvaya veda etti.
RAKİP İSVİÇRE
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