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Kolombiya tek golle Gana'yı eledi

Kolombiya, FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Gana'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

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Kolombiya tek golle Gana'yı eledi
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Kolombiya ve Gana karşı karşıya geldi.

ABD'nin Kansas kentindeki mücadeleyi 14. dakikada Jhon Arias'ın attığı golle 1-0 kazanmayı başaran Kolombiya, son 16 turuna yükseldi.

Gana ise turnuvaya veda etti.

RAKİP İSVİÇRE

Kolombiya, çeyrek final bileti için İsviçre ile kozlarını paylaşacak.