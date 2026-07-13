Antalya'da kaza sonrası örnek dayanışma

Bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Adnan D. idaresindeki plakasız motosiklet ile 24 yaşındaki Ela E.'nin kullandığı plakasız motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Ela E., yola düşerek yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ESNAFTAN TAKDİR TOPLAYAN DUYARLILIK

Sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasını bekleyen yaralı kadın, sıcak havanın etkisiyle asfalt üzerinde zor anlar yaşadı.

Bu sırada çevrede bulunan esnaflar vakit kaybetmeden harekete geçerek, Ela E.'nin güneş altında kalmaması için üzerine şemsiye tuttu. Yaralı kadını gölgede tutmaya çalışan vatandaşların bu davranışı çevrede bulunanlar tarafından takdirle karşılandı.

HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ela E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini ve tarafların kusur durumunu belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, kazanın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.