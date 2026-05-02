Antalya'da maliyeti karşılamayan patlıcanlar ücretsiz dağıtıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşanan örnek davranış, tarımda yaşanan maliyet sorunlarını bir kez daha gündeme taşırken, israfın önüne geçen anlamlı bir dayanışmaya dönüştü. Üretici, zarar etmek yerine ürününü vatandaşla paylaşmayı tercih etti.

TONLARCA ÜRÜN DALINDA KALDI

Bölgede üretim yapan çiftçi, yetiştirdiği patlıcanların piyasa fiyatlarının maliyeti karşılamaması nedeniyle satış yapamaz hale geldi.

Hasat edilen ürünlerin çöpe gitmesi ihtimali üzerine farklı bir çözüm arayan üretici, serasını vatandaşlara açma kararı aldı.

"ÇÖPE GİTMESİN, SOFRALARA ULAŞSIN"

Üreticiye aracılık eden Mustafa Ünal, amaçlarının ürünlerin israf edilmesini önlemek olduğunu belirtti:

“Tarlayı sürüp ürünleri yok etmek yerine halkımız faydalansın istedik. Bu ürünlerin ücretsiz şekilde vatandaşlara ulaştırılmasını talep ettiler, biz de bu çağrıyı duyurduk.”

VATANDAŞLAR SERAYA AKIN ETTİ

Yapılan çağrının ardından çok sayıda vatandaş seraya gelerek patlıcanları dalından koparıp ücretsiz şekilde aldı.

Toplanan ürünler, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaşırken etkinlik adeta bir dayanışma örneğine dönüştü.

TARIMDA MALİYET KRİZİ

Yaşanan olay, üreticilerin artan girdi maliyetleri karşısında yaşadığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

Çiftçiler, ürün fiyatlarının maliyetin altında kalmasının sürdürülebilir üretimi zorlaştırdığını ifade ediyor.

İSRAFIN ÖNÜNE GEÇEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Serasını halka açan üreticinin bu kararı, hem çevrede hem de sosyal medyada takdir topladı.

Uzmanlar, benzer uygulamaların hem israfı azaltabileceğini hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirebileceğini belirtiyor.