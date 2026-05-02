M7 Mecidiyeköy durağı açıldı mı, ne zaman açılacak? Mayıs 2026 son durum

M7 Yıldız–Mahmutbey metro hattında yaşanan teknik arıza, özellikle yoğun saatlerde hattı kullanan yolcular için ciddi aksamalara neden oldu.

İstanbul’un en işlek aktarma noktalarından biri olan Mecidiyeköy durağındaki sorun, seferlerin gecikmesine ve zaman zaman durmasına yol açtı.

Vatandaşlar da güncel durumu yakından takip etmeye başladı.

Yetkililerden gelen açıklamalar ve sahadaki gelişmeler doğrultusunda arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken, hattı kullananlar "M7 Mecidiyeköy durağı açıldı mı, ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt arıyor.

İşte metro hattındaki son durum ve merak edilen detaylar…

M7 MECİDİYEKÖY DURAĞI AÇILDI MI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış sebebiyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

M7 metro hattındaki arıza çalışmaları devam ediyor.

M7 metrosunda Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonlarının açılacağı tarih henüz belli olmadı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre;

“M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattı Mecidiyeköy İstasyonu’nda onarım çalışmaları nedeniyle seferlerimizde düzenlemeler yapılmıştır. Bu süre içerisinde seferlerimiz; Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Yıldız-Mecidiyeköy arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında 12 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacaktır.



Yolcularımızın aşağıda belirtilen alternatifler ile Mecidiyeköy bölgesine erişimi sağlanacaktır.



Yıldız ve Mecidiyeköy Yönlerinden Mahmutbey Yönüne Ulaşım:• Mecidiyeköy metro istasyonu Metrobüs bağlantısı ve Mecidiyeköy otobüs durakları çıkışından hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile M7 Nurtepe istasyonuna ulaşabilir ve bu istasyondan M7 hattına aktarma yapabilirsiniz,



Mahmutbey Yönünden Mecidiyeköy ve Yıldız Yönlerine Ulaşım:• M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy’e ulaşabilirsiniz,



Mahmutbey Yönünden Kağıthane ve Çağlayan’a Ulaşım:• M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Kağıthane ve Çağlayan istasyonlarına ulaşabilirsiniz,



Kağıthane ve Çağlayan Bölgesinden Mahmutbey Yönüne Ulaşım:• M7 Kağıthane ve Çağlayan metro istasyonlarından 12 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimiz ile gidebileceğiniz M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden M7 Mahmutbey-Nurtepe seferlerimiz ile Mahmutbey yönüne seyahat edebilirsiniz,



Kağıthane ve Çağlayan Bölgesinden Mecidiyeköy ve Yıldız Yönlerine Ulaşım:• M7 Kağıthane ve Çağlayan metro istasyonlarından 12 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimiz ile gidebileceğiniz M7 Nurtepe istasyonunda inerek 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy’e ulaşabilirsiniz,



M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattına Ulaşım:• M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy’e geçerek M2 Yenikapı-Hacıosman hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonuna ulaşabilirsiniz.



Metrobüs’e Ulaşım:• M7 Nurtepe, Kağıthane ve Çağlayan istasyonları arasında 12 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimizi kullanıp M7 Çağlayan istasyonunda inerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz, • M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy’e geçerek metrobüs Mecidiyeköy durağına ulaşabilirsiniz.”