Antalya'da manevra yaparken devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Manavgat ilçesinde evinin önünde manevra yaptığı traktörün 1.5 metreden tarlaya aşağıya devrilmesi sonucu traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Cevizler Mahallesi'nde traktörü ile evinin önünde manevra yapan Bayram Avcı, yaklaşık 1,5 metrelik yüksekten tarlaya yuvarlanan traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde traktörün altında kalan 68 yaşındaki Bayram Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZESİ ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ
Bayram Avcı’nın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)