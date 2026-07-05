Antalya'da ormanda mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı

Antalya'da saat 13.00 sıralarında Döşemealtı ilçesinde bulunan Kocaçay Şelalesi bölgesine yürüyüş yapmak ve şelaleyi görmek için gelen Mehmet B., patika ve ormanlık alan içerisinde ilerlerken dengesini kaybederek düştü.

Ayağı kırılan ve hareket etmekte zorlanan Mehmet B. cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Mehmet B.’nin yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE sevk edildi.

Şahsın bulunduğu bölgeye gelen ekipler Mehmet B.’yi mahsur kaldığı noktadan kurtarmak için çalışma başlattı.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA KURTARILDI

Mehmet B.’ye ulaşan ekipler yaphtıkları kontrollerde ayağında kırıklar olduğunu tespit etti.

Sedyeye alınan Mehmet B. ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.