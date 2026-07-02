Antalya'da otel çatısında yangın

Saat 00.30 sıralarında, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir otelin çatı katında yangın meydana geldi.

Çatı bölümünden yükselen alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Alanya Belediyesi'ne ait su tankeri ile destek araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

MİSAFİRLER TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Yangının büyüme ihtimaline karşı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Otelde konaklayan yerli ve yabancı turistlerin tamamı, herhangi bir risk oluşmaması için kontrollü şekilde tahliye edildi. Tahliye işlemlerinin sorunsuz tamamlanmasının ardından ekipler, yangına yoğun şekilde müdahale etti.

İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çatı katında etkili olan alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürülürken, alevlerin otelin diğer bölümlerine veya çevredeki binalara sıçraması engellendi. Söndürme çalışmalarına destek veren ekipler, bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

TURİSTLER ÇALIŞMALARI DIŞARIDAN TAKİP ETTİ

Tahliye edilen turistler ile çevrede toplanan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesini otelin önünden izledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından misafirlerin güvenliği için gerekli kontroller yapılırken, olay sırasında herhangi bir panik kaynaklı yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

ÇATI BÖLÜMÜNDE HASAR OLUŞTU

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otelin çatı katında maddi hasar meydana geldi. İlk incelemelerde yangının yalnızca çatı bölümünde etkili olduğu değerlendirilirken, çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından teknik inceleme başlatıldı.