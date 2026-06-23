Antalya'da Rus turist bahçede ölü bulundu
Antalya'da bahçede hareketsiz yatan Rus turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kente 12 gün önce gelen Rus turistin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bahçede yüzüstü hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Belirtilen adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Polis ekipleri hayatını kaybeden kişinin üzerinden çıkan pasaporttan 51 yaşındaki Rusya vatandaşı Sergei Tremasov olduğunu belirledi.
10 Haziran'da Antalya Havalimanı üzerinden kente giriş yaptığı öğrenilen Tremasov'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)