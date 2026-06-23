Osmaniye'de 66 yaşındaki şahıs bıçaklı kavgada öldürüldü
Osmaniye'de kavgada bıçaklanan 66 yaşındaki şahıs, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Osmaniye merkez Alibeyli Mahallesi'nde bulunan Yeni Çarşı'da Ökkeş G. ile Bayram Güloğlugil arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kavgada bıçaklanan 66 yaşındaki Bayram Güloğlugil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cinayet şüphelisi Ökkeş G. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi