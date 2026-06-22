Dünya Kupası'ndan eşinin doğumu nedeniyle ayrılan Doku, takıma geri dönecek

2026 FIFA Dünya Kupası'ndan eşinin doğumu nedeniyle ayrılan Belçikalı futbolcu Jeremy Doku, baba olduktan sonra yarın ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle şehrinde kamp yapan takımına geri dönecek.

Belçika Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Jeremy Doku ve eşinin, Praise adında bir erkek çocuğunun doğumundan dolayı gurur duyuyoruz." bilgisi verildi.

"EŞİNİN YANINA GİTME FIRSATI VERİLMESİNE KARAR VERİLDİ"

Açıklamada, "Doku, maçtan önce dün doğumun yakında gerçekleşeceğine dair mesajı aldı. Sağlık ekibiyle yapılan görüşmeler sonucunda, kendisine geçici olarak Londra'da eşinin yanına gitme fırsatı verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

YENİDEN TAKIMA KATILACAK

2026 Dünya Kupası'nda oynayan 24 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, yarın akşam Seattle'da takıma yeniden katılacağı bilgisi verildi.

BELÇİKA'NIN RAKİPLERİ

Belçika, G Grubu'nda İran, Yeni Zelanda ve Mısır ile mücadele ediyor.