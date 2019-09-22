Antalya’da sahiller tıklım tıklım dolu

Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının yüzde 35, deniz suyu sıcaklığının ise 28.5 derece ölçüldüğü Alanya'da dünyaca ünlü mavi bayraklı Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına akın eden yerli ve yabancı tatilciler, denizin tadını çıkardı.

SAHİLDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Güneşlenmeyi tercih edenler ise şezlonglara ve kumlara uzanarak keyifli anlar yaşadı. Bazıları sahilde kitap okurken, deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen turistler ise uykuya daldı. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu.

Günübirlik tekne turlarıyla açılan ve teleferiğe binen turistler de Alanya’da tarihi ve doğal güzelleri görme fırsatı yakaladı.

Meteoroloji yetkilileri, Alanya’da hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini belirtti.

"HALA BİR YAZ HAVASI VAR"

Deniz keyfi yapan Tuncay Turan, Alanya’nın çok güzel olduğunu söyledi. Turan, ”Bursa’dan tatil için Alanya’ya geldim. Alanya’nın orman ve piknik alanlarının yanı sıra denizi de dört mevsim çok güzel. Burada sezonun bitmesine rağmen hala bir yaz havası var. Buradaki tatilimi 2 hafta daha uzatmayı düşünüyorum. Alanya’nın insanları da çok sıcakkanlı, her yıl Bodrum ve Ege Bölgesi’ne gitmektense buraya gelmelerini herkese tavsiye ederim.” dedi.



















