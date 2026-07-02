Antalya’da taksici ile turist arasında taksimetre anlaşmazlığı

Sarı bela kendini göstermeye devam ediyor.

Turistleri dolandırmaya çalışan taksiciler sosyal medyanın ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Adresler son olarak dünyanın en önemli turizm noktalarından biri olan Antalya'yı gösterdi.

TAKSİMETREYİ AÇMADI

Kentte taksiye binen yabancı bir turist ile taksi şoförü arasında ücret nedeniyle tartışma yaşandı.

Turist taksimetrenin açılmasını istemesine rağmen şoför sabit ücret talep etti.

"30 DOLAR VERECEKSİN"

Görüntülerde turist, taksiye bindikten sonra şoförden taksimetreyi açmasını isterken taksi şoförünün, yolculuk için 30 dolar, talep ettiği görüldü.

Turist, "Taksimetreyi açar mısın?" diyerek talebini yinelerken, şoför ise "Taksimetre yok, 30 dolar vereceksin işte." ifadelerini kullandı.

YOLCULUĞU İPTAL ETMEK İSTEDİ

Taksimetre konusunda anlaşmazlığın sürmesi üzerine şoför, turisti aldığı yere bırakmak ile tehdit etti.

Turist ise bu duruma tepki göstererek ücret talebinin doğru olmadığını savundu.

"HARAM DEĞİL, BEN MÜSLÜMAN DEĞİLİM"

Tartışmanın devamında ise sosyal medyanın gündemine oturan ilginç bir an yaşandı.

Turist, "Haram dostum, taksimetreyi açmadın." ifadelerini kullanırken taksi şoförü ise "Haram değil, ben Müslüman değilim." yanıtını verdi.