Drone saldırısına uğrayan tanker İstanbul Boğazı'ndan geçti
Karadeniz'de Sinop açıklarında 28 Mayıs'ta drone saldırısına uğrayan tanker bugün İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
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James 2 adlı tanker, 28 Mayıs'ta Karadeniz'de Sinop açıklarında drone saldırısına uğradı.
Sierra Leone bayraklı James 2, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti.
KURTARMA RÖMORKÖRLERİ EŞLİK ETTİ
Saldırının ardından seyrine devam eden 272 metre uzunluğunda ve 45,6 metre genişliğinde olan tankerin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 6 kurtarma römorkörü eşlik etti.
BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Yaklaşık 2 saat süren geçiş esnasında İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçiş trafiğine kapatıldı.
Tankerin geçişi vatandaşların da dikkatini çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)