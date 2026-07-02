Bosna Hersek - Türkiye basketbol maçı canlı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor.

C Grubu'nda oynadığı maçlarda rakiplerine boyun eğmeyen ve namağlup unvanını koruyan millilerimiz, bu kez Bosna Hersek deplasmanına çıkıyor.

İlk karşılaşmada rakibini 93-71 gibi net bir skorla mağlup eden 12 Dev Adam, bu zorlu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Peki, Bosna Hersek - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bosna Hersek - Türkiye maçı hangi kanalda?

Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, bugün (2 Temmuz 2026 Perşembe) oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 21.00’de başlayacak.

Heyecan dolu mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maçı TRT 1 ekranlarından izleyebilirler.

Millilerimiz, bu deplasmanın ardından İsviçre ile yapacağı maçla birlikte elemelerin bu aşamasını noktalamış olacak.