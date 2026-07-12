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Antalya'da yan yana 4 depoda yangın

Kepez ilçesinde bir depoda çıkan yangın, yanındaki 3 depoya sıçradı. Yangının sıçradığı depoların yanındaki evde oturanlar, alevler ulaşmadan camdan atlayarak kendilerini kurtardı.

Ensonhaber / İHA
Antalya'da yan yana 4 depoda yangın
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Antalya'nın Kepez ilçesi Düden Mahallesi'ndeki bir depoda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Mangal kömürlerinin bulunduğu depodaki yangın, kısa sürede büyüyerek  yanındaki mobilya ve oto tamir malzemelerinin bulunduğu 3 depoya daha sıçradı.

ALEVLER YANDAKİ EVE SIÇRADI

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevredekiler depolardaki eşyaları çıkarmaya çalışırken, alevler kısa sürede yandaki bir eve de sıçradı.

CAMDAN ATLADILAR

Evde bulunanlar, alevler ulaşmadan camdan atlayarak kendilerini kurtardı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)