Antalya'da yan yana 4 depoda yangın
Kepez ilçesinde bir depoda çıkan yangın, yanındaki 3 depoya sıçradı. Yangının sıçradığı depoların yanındaki evde oturanlar, alevler ulaşmadan camdan atlayarak kendilerini kurtardı.
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Antalya'nın Kepez ilçesi Düden Mahallesi'ndeki bir depoda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Mangal kömürlerinin bulunduğu depodaki yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki mobilya ve oto tamir malzemelerinin bulunduğu 3 depoya daha sıçradı.
ALEVLER YANDAKİ EVE SIÇRADI
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çevredekiler depolardaki eşyaları çıkarmaya çalışırken, alevler kısa sürede yandaki bir eve de sıçradı.
CAMDAN ATLADILAR
Evde bulunanlar, alevler ulaşmadan camdan atlayarak kendilerini kurtardı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)