Antalya'da yanlış dizi ameliyat edilen kadın, 2 milyon liralık dava açtı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Selvihan Özdemir, 2024 yılı Ocak ayında spor yaparken sağ dizinden yaralandı. İlk müdahalenin ardından ameliyat gerektiği söylenen Özdemir, farklı doktor görüşleri aldı ancak süreç uzadıkça tedavi süreci belirsiz hale geldi.

Bir süre sonra özel bir hastaneye başvuran Özdemir, ameliyatı yapabileceğini söyleyen doktor M.B.E.’ye yönlendirildi.

AMELİYAT SONRASI ŞOK YAŞADI

Mart 2024’te gerçekleştirilen operasyonun ardından Özdemir, ameliyat edilen dizin yanlış olduğunu fark etti. Sakat olan sağ diz yerine sol dizine müdahale edildi.

Durumu öğrenen aile, hastane ve doktorla iletişime geçerek açıklama istedi. İlk etapta reddedilen iddiaların daha sonra doktor tarafından kısmen kabul edildiği öğrenildi.

“YANLIŞ BACAĞIMIN AMELİYAT EDİLDİĞİNİ GÖRDÜM”

Özdemir, ameliyat sonrası yaşadığı süreci ayrıntılarıyla anlatırken büyük bir şok yaşadığını ifade etti. Sol dizinin bandajlı olduğunu gördükten sonra durumun farkına vardığını belirten Özdemir, ciddi bir hata ile karşı karşıya kaldığını düşündüğünü söyledi.

Aile ile doktor arasında geçen görüşmelerin ardından, hatayı kabul ettiğine dair bir tutanak düzenlendi.

ADLİ TIP RAPORUYLA HATA KANITLANDI

Uzun süren hukuki sürecin ardından Özdemir, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan aldığı raporla iddiasını belgeledi.

Raporda, hatalı ameliyat yapıldığı yönünde değerlendirmeler yer aldı. Bu gelişmenin ardından Özdemir, sorumlular hakkında hukuki süreç başlattı.

2 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Yaşadığı mağduriyet nedeniyle işini kaybettiğini, uzun süre yürüyemediğini ve günlük yaşamda ciddi zorluklar yaşadığını belirten Özdemir, doktor M.B.E. ve ilgili taraflar hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı.

Avukatı, olayın komplikasyon değil doğrudan tıbbi hata olduğunu savunarak hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı.

“HAYATIM TAMAMEN DEĞİŞTİ”

Tedavi sürecinin ardından uzun süre yatağa bağımlı kaldığını söyleyen Özdemir, hem fiziksel hem psikolojik olarak ağır bir süreçten geçtiğini ifade etti. Günlük yaşamını sürdüremediğini belirten Özdemir, halen dizlerinde ciddi sorunlar yaşadığını dile getirdi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Tarafların şikâyetleri ve açılan tazminat davası yargı sürecine taşınırken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi. Doktor ve hastane cephesinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.