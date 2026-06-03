Antalya'da yük asansöründen düşen işçi yaralandı
Antalya'da dönerci dükkanında yük asansöründen düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
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Antalya'nın Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde dönerci dükkanında çalışan Kutay K., malzeme taşımakta kullanılan yük asansörünü kullanmak istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Bileğinden yaralanan Kutay K.'nin acı içinde kaldığını gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU İYİ
Olay yerine ulaşan sağlık ekibi yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Kutay K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)