Antalyalı gencin bir 'tık'la hayatı değişti

Antalya'da yaşayan Emre Çınar Uğuzlar, arama motoruna 'işitme engelli' yazdığında ekranda gördüğü milli takımın başarısını anlatan bir haberle karşılaşması sonucu, tenis sporuna merak sardı.

İKİ YIL MÜSABAKALARA HAZIRLANDI

Bir firmada eğitim ve kalite biriminde görev yapan Emre Çınar Uğuzlar, haftanın 6 günü mesai saatinden sonra, tenis antrenmanı yaparak 2 yıl boyunca yarışmalara hazırlandı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA ÜÇÜNCÜ OLDU

Başladığı teniste şampiyonluk kazanan işitme engelli milli tenisçi Emre Çınar Uğuzlar, katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Bu yıl da Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılan Uğuzlar, teklerde üçüncülük, çift erkeklerde ise birincilik madalyası kazandı.

''AVRUPA ŞAMPİYONASI VE OLİMPİYAT'TA MADALYA KAZANMAK İSTİYORUM''

Teniste kazandığı başarılarla özgüveninin arttığını vurgulayan Uğuzlar, "Gelecek yıl Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na ve 2021'de yapılacak İşitme Engeliler Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyorum. Hayalim Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat'ta madalya kazanmak." diye konuştu.