Antalyaspor ile Alanyaspor eşitliği bozamadı
Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor'un Alanyaspor'u ağırladığı mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla puanını 34 yaparak 12. sırada yer bulan Alanyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Kayserispor'u ağırlayacak.
15 puanla 15. sıraya yerleşen Antalyaspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.
ANTALYASPOR: 0 - ALANYASPOR: 0
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, Ali Can Alp
Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 76 Paal), Veysel Sarı (Dk. 76 Giannetti), Hüseyin Türkmen, Erdoğan Yeşilyurt, Ceesay, Ballet, Soner Dikmen (Dk. 76 Saric), Safuri (Dk. 90+3 Boli), Doğukan Sinik (Dk. 69 Storm), Van de Streek
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Maestro (Dk. 61 Janvier), Makouta, Ruan (Dk. 90+3 Enes Keskin), Meschack (Dk. 90+3 İzzet Çelik), Hwang (Dk. 76 Hagi), Güven Yalçın (Dk. 61 İbrahim Kaya)
Sarı kartlar: Dk. 10 Maestro, Dk. 45 Ümit Akdağ, Dk. 65 Lima, Dk. 69 Ruan, Dk. 90+3 Meschack (Alanyaspor), Dk. 26 Ballet, Dk. 84 Sami Uğurlu (Teknik Direktör), Dk. 90+4 Soner Dikmen (yedek kulübesinde) (Antalyaspor)