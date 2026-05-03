Kayserispor ile Eyüpspor berabere kaldı

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, Eyüpspor'u ağırladı.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Eyüpspor'un golünü 4. dakikada Claro atarken Kayserispor'un sayısını 60. dakikada Tuci kaydetti.

Bu sonuçla puanını 29 yaparak 14. sıraya yerleşen Eyüpspor, ligdeki bir sonraki maçında Rizespor'u konuk edecek.

27 puanla küme düşme hattında 17. sırada kalan Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Candaş Elbil, Murat Şener

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Katongo, Semih Güler, Denswil (Dk. 46 Ramazan Civelek), Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 82 Görkem Sağlam), Benes, Chalov (Dk. 82 Talha Sarıarslan), Cardoso, Makarov (Dk. 70 Furkan Soyalp), Onugkha (Dk. 44 Tuci)

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari (Dk. 80 Talha Ülvan), Claro, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Metehan Altunbaş (Dk. 80 Onguene), Taşkın İlter (Dk. 61Baran Ali Gezek), Legowski, Radu, Yao (Dk. 68 Pintor), Umut Bozok

