Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Fatih Karagümrük'ün golünü 17. dakikada Tiago Çukur attı.

Bu sonuçla puanını 24 yapmasına rağmen son sıradan kurtulamayan Fatih Karagümrük, ligdeki bir sonraki maçında Kocaelispor deplasmanına gidecek.

28 puanla küme düşme hattında 16. sırada yer bulan Gençlerbirliği ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

FATİH KARAGÜMRÜK: 1 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çavuş, Özcan Sultanoğlu

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Ahmed Traore (Dk. 46 Serginho), Kranevitter, Berkay Özcan (Dk. 59 Bartuğ Elmaz), Barış Kalaycı (Dk. 46 Larsson), Tiago Çukur (Dk. 84 Anıl Yiğit Çınar), Babicka (Dk. 90+3 Çağtay Kurukalıp)

Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun (Dk. 82 Oğulcan Ülgün), Diabate, Samed Onur (Dk. 69 Cihan Çanak), Adama Traore (Dk. 78 Niang), Tongya (Dk. 82 Pereira), Metehan Mimaroğlu (Dk. 78 Göktan Gürpüz), Koita

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Lichnovsky, Dk. 70 Tiago Çukur (Fatih Karagümrük), Dk. 45+6 Goutas, Dk. 49 Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği)