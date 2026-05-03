Kasımpaşa ile Kocaelispor puanları paylaştı

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Kocaelispor'u ağırladı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Kasımpaşa'nın golünü 2. dakikada Benedyczak atarken Kocaelispor'un sayısını 23. dakikada Agyei kaydetti.

Bu sonuçla puanını 37 yaparak 10. sıraya yerleşen Kocaelispor, ligdeki bir sonraki maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

32 puanla 13. sırada yer bulan Kasımpaşa ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

KASIMPAŞA: 1 - KOCAELİSPOR: 1

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Yusuf Susuz

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 90 Frimpong), Arous, Opoku, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 63 Rivas), Dijksteel, Sissoho, Haidara, Show, Keita, Agyei (Dk. 89 Furkan Gedik), Nonge (Dk. 57 Tayfur Bingöl), Can Keleş, Serdar Dursun

Goller: Dk. 2 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 23 Agyei (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 59 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)