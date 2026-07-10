AP'deki Kıbrıs kararı Rum çetelerin Türklere yaptığı katliamları hatırlattı

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu aleyhinde Türkiye aleyhinde bir karar kabul edildi.

Karara, Yunan parlamenter öncülük etti.

KIBRIS HAREKATI HAKKINDA KARAR TASARISI

AP'de önceki gün (8 Temmuz) 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili bir karar tasarısı kabul oldu.

Yunan AP parlamenter Eleonora Meleti'nin öncülüğünde hazırlanan tasarı, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk askerlerinin Rum kadınlara cinsel istismarda bulunduğu iddialarının tanınmasını hedefliyor.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

575 kabul ve 33 ret oyuyla kabul edilen kararda, Türk askerlerinin Kıbrıs Barış Harekatı sırasında cinsel istismarı “silah” olarak kullandığı ve istismar mağduru kadınlar için tazminat ödenmesi çağrısı yapıldı.

Kararda, Türkiye'nin uluslararası hukuk açısından sorumluluğunu kabul etmesi de vurgulandı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi'ne mensup olan Meleti, AP Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kıbrıs’ta 1500 Rum mağdur kadın olduğunu söyledi.

TÜRKLERE YAPILAN KATLİAMLAR HATIRLANDI

AP Genel Kurulu’nda kabul edilen karar, Türkiye’de tepkiyle karşılandı.

Akıllara, Kıbrıs’ta 1974’deki harekatın yapılmasına neden olan ve 10 yıldan uzun süre boyunca Türklere yönelik süren katliamlar geldi.

KANLI NOEL

Rum çetelerinin, Kıbrıs’ta, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar sürekli olarak devam edecek olan Türk yerleşimlerine saldırıları 1963’te “Kanlı Noel” diye adlandırılan katliamla başladı.

Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar devam eden süreçteki en büyük olaylardan biri olan Kanlı Noel katliamı, 20 Aralık 1963 gecesi başladı.

Olaylarda 92 Türk öldürüldü, 146 Türk ise yaralandı.

TOPLU MEZARLARA GÖMDÜLER

Rum terör örgütü EOKA'ya mensup militanlar, Lefkoşa'daki Ayvasıl köyündeki esir aldıkları 21 Türkü, ellerini bağladıktan sonra katledildi.

Katledilenlerin cansız bedenleri toplu mezarlara gömüldü.

KATLEDİLEN ÇOCUKLAR

Rum çeteleri, 24 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın Kumsal bölgesindeki saldırılarına devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile 3 çocuğunu da vahşice katletti.

Binbaşı İlhan'ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan, ölü olarak bulundu.

Bu olay tarihe "Kumsal Katliamı" ya da "Banyo Katliamı" olarak geçerken, baskının yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı.

103 TÜRK KÖYÜ BOŞALTILDI

Olaylarda saldırıya uğrayan 103 Türk köyü boşaltılmak zorunda kalındı.

Kıbrıs'ta yalnızca 1963-1964 arasındaki olaylarda 364 Türk şehit oldu.