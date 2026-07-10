Bu köye arabalar giremiyor, tekneyle geziliyor: Her yıl binlerce turist akın ediyor

Modern dünyanın gürültüsünden sıkılanlar için gerçek bir kaçış noktası olan Giethoorn'da hayat, alışılmışın dışında akıyor.

Köyün en dikkat çekici özelliği, sınırları içerisinde hiçbir araba yolunun bulunmaması.

Yaklaşık 2 bin 600 kişinin yaşadığı bu huzur dolu bölgede ulaşım tamamen kanallar, bisiklet yolları ve ahşap köprüler üzerinden sağlanıyor.

Ulaşım için elektrikli tekneler kullanılıyor

Köyün tarihi dokusu, sazlık çatılarıyla dikkat çeken evler ve rengarenk çiçeklerle birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor.

Tarihi evlerin ön kapıları sadece düğünlerde içeri girmek ve cenaze durumlarında dışarı çıkmak için kullanılıyor. Günlük hayatta ise yan kapılar tercih ediliyor.

Köyde ulaşım için elektrikli tekneler kullanılıyor ve ziyaretçiler bu tekneleri genellikle kendileri kullanmayı tercih ediyor.

Keçiboynuzu anlamına gelen köy ismi, burayı ilk keşfedenlerin bölgede çok sayıda keçiboynuzu bulmasıyla verilmiş.

Dünya çapında bir şöhret

Giethoorn'un bu kadar meşhur olmasının arkasında ise 1958 yapımı "Fanfare" isimli komedi filmi yatıyor. Filmin geniş kitleler tarafından izlenmesi köyü popüler bir merkez haline getirdi.

Bugün ise Monopoly Dünya Şehirleri oyununda sekiz yıldır yer alan Giethoorn, dünyanın dört bir yanından, özellikle de Türkiye, Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan gelen turistlerin uğrak noktası oldu.