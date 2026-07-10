Rusya açıkladı: Türkiye ile S-400 konusunda temas halindeyiz

Türkiye'nin envanterinde bulunan S-400 hava savunma sistemleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti sonrası tekrar gündeme geldi.

Türkiye'nin Rusya'dan tedarik ettiği S-400 hava savunma sistemlerinin 2019 yılında teslim alınmasının ardından, ABD tarafından Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları uygulanmaya başlandı.

Ankara'da gerçekleşen 36. NATO Liderler Zirvesi'nde ise ABD Başkanı Trump tarafından CAATSA yaptırımlarının sona ereceğini açıkladı.

Bu açıklama sonrası S-400 konusu yeniden gündeme geldi.

PESKOVA'DAN S-400 AÇIKLAMASI

Bu kapsamda Rusya'dan sistemin üçüncü bir ülkeye devredilceği iddiaları hakkında kritik bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın S-400 konusunda yeniden temas halinde oldukları vurgulandı.

"SON DERECE HASSA BİR KONU"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun iki ülke ilişkileri açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

Türkiye'nin S-400 sistemlerini ismi açıklanmayan bir Körfez ülkesine devretmeye hazırlandığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, şöyle konuştu:

"Bu konuda söyleyebileceğim tek şey, bunun son derece hassas bir mesele olduğudur. Ancak bu konuda Türk tarafıyla temas halindeyiz ve temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Hava savunma sistemleri özelinde oldukça güçlü bir yerde duran S-400 füze savunma sisteminin menzili, önemi ve teknik özellikleri dikkat çekiyor.

Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor.

S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

DÜNYADAKİ EN İYİ SİSTEM

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen sistem, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor.

MENZİLİ OLDUKÇA UZUN

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

HEDEFLERİ ARASINDA HAYALET UÇAKLARDA YER ALIYOR

Sistemin hedefleri arasında B-2 ve F-117 hayalet uçaklar, B-1, F-111 ve B-52H stratejik bombardıman uçakları, EF-111A ve EA-6 elektronik harp uçakları, TR-1 keşif uçağı, E-3A ve E-2C erken uyarı radar (AWACS) uçakları, F-15, F-16, F-35 ve F-22 savaş uçakları, Tomahawk füzeleri ve balistik füzeler yer alıyor.