O meyvenin ekşiliği sayesinde 16 saatlik işlem 6 saate indi

Bilim dünyası, Hindistan'dan iki genç öğrenciyi konuşuyor.

A. U. Nachiketh Kumar ve Aman K. A., doğal kauçuk üretiminde kullanılan kimyasal pıhtılaştırıcılara çevre dostu bir alternatif geliştirmek için yola çıktı.

Araştırmalarında, halk arasında "salatalık ağacı" olarak da bilinen bilimbi meyvesinin yüksek asit içeriğinden yararlanan ikili, doğal lateksin çok daha kısa sürede pıhtılaşmasını sağlamayı başardı.

Geleneksel yöntemde doğal kauçuğun pıhtılaşması yaklaşık 16 saat sürerken, öğrencilerin geliştirdiği yöntemde bu süre yaklaşık 6 saate kadar düştü.

Ödül getiren proje

İkilinin geliştirdiği proje, 2018 yılında düzenlenen Google Science Fair kapsamında verilen National Geographic Explorer Award ödülüne layık görüldü.

Yarışmada, bilimin günlük hayattaki sorunlara yenilikçi çözümler üretmesini sağlayan projeler değerlendirildi.

Genç araştırmacılar, basit bir meyvenin sanayide kullanılabileceğini göstererek uluslararası alanda büyük takdir topladı.

Bilimbi meyvesi nedir

Bilimbi (Averrhoa bilimbi), Güney ve Güneydoğu Asya'da yetişen, oldukça ekşi tada sahip tropikal bir meyve olarak biliniyor.

Yüksek oksalik ve sitrik asit içeriği nedeniyle geleneksel mutfaklarda ve temizlikte kullanılıyor.