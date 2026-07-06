Apple, katlanabilir iPhone satış hedefini artırdı: Fiyatı 3 bin doları bulacak

Sektörden gelen son bilgilere göre Apple, yeni katlanabilir modeli için tedarikçilerine yaklaşık 10 milyon adetlik üretim talimatı verdi.

Yaşanacak bu gelişmenin, daha önce 7 ila 8 milyon adet olarak öngörülen ilk tahminlerin yaklaşık üçte bir oranında üzerine çıkılması anlamına geldiği belirtiliyor.

FİYATI 3 BİN DOLARI BULACAK

Piyasa analizlerine göre ilk katlanabilir iPhone Ultra modelinin ortalama 2 bin 500 dolarlık oldukça yüksek bir satış fiyatıyla pazara sunulması bekleniyor.

Cihazın daha yüksek depolama kapasitesine sahip olan versiyonlarının ise 3 bin dolar seviyelerine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Apple'ın 2026 yılının ikinci yarısında premium segmentteki yeni modelleri olan iPhone 18 Pro ve Pro Max ile birlikte toplamda 85 milyona yakın yeni cihaz üretimi öngördüğü aktarılıyor.

Yaşanacak bu haraketlilikle birlikte teknoloji devinin yıl genelindeki toplam akıllı telefon sevkiyatı 220 milyon ile 240 milyon adet bandına ulaşacak.

Küresel ölçekte devam eden bileşen kıtlığı ortamında agresif adımlar atan Apple'ın, iPhone 17 serisinde kullanılan bazı ortak parçaları yeni premium serisi için ayırdığı belirtiliyor.

Merakla beklenen katlanabilir iPhone Ultra ile birlikte yeni iPhone 18 Pro modellerinin önümüzdeki eylül ayında resmi olarak tanıtılması planlanıyor.