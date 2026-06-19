Aradığı aşkı buldu! Şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez evleniyor

Şarkılarıyla 2000’li yıllara damgasını vuran 46 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven ünlülerden.

Ünlü şarkıcı, Naz Canbaz ile ilişkisini 2025'in Ağustos ayında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile açıklamıştı.

EVLENİYOR

Ünlü şarkıcı, Canbaz ile birlikteliğini resmiyete taşımaya karar verdi. Gökhan Özen, sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.

"SADECE YÜZÜK DEĞİL"

Evlilik teklifinde bulunduğı Naz Canbaz'dan "Evet" yanıtını alan ünlü isim, sevgilisinin parmağına taktığı tektaş yüzüğün fotoğrafını "Resmen nişanlandı" ifadeleriyle paylaştı.

Özen, daha sonra "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür..." ifadelerini kullandı.

Özen, 2010'da Selen Sevigen ile evlenmiş, ikili 2016'da tek celsede boşanmıştı. Çiftin, bu evlilikten; Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı var.