Aras sonunda öğrendi! Daha 17’de sır perdesi aralanıyor

Kanal D’nin büyük ses getiren gençlik dizisi Daha 17, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.

ayınlandığı günden bu yana sürükleyici kurgusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not alan dizi, sosyal medyanın da zirvesinden inmiyor.

Heyecan yaratan sahnelerin ardından diziden yeni fragman geldi. Peki yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

Aras, gerçeği öğreniyor

Serhat, Hakan’ı gerçekleri anlatmakla tehdit ediyor. Hakan ise geçmişte çaldığı hayat için büyük pişmanlık duyuyor.Aras ve Teoman bir araya gelmesin diye Şebnem elinden geleni yapacak. Ancak Serhat, Aras’a Teoman’ın kardeşi olduğunu açıklayacak.

İşte Daha 17 6. bölüm fragmanı: