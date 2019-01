Ceren Damar'ın kocası: Benim eşim bir eğitim şehididir

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çankaya Üniversitesinde düzenlenen törenin ardından 27 yaşındaki Şenel'in naaşı, cenaze aracıyla Karşıyaka'daki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Burada Şenel'in ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

"AZILI BİR SUÇLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR"

Ceren Damar Şenel'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze töreninde konuşan Ceren Damar Şenel'in eşi, "Ceren her zaman doğru bildiğini yapan kurallara uyan işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir insandı. Hiçbir zaman kimseye iftira atmazdı. Hiçbir zaman kimse hakkında kötü konuşmazdı. Bu tarz olaylar bu benim şahsi fikrim kötülüğü kötülükle yenemeyeceğimizi bana hissettiriyor. Biz her zaman iyi olmalıyız her zaman iyilikle hareket etmeliyiz. Benim eşim bir eğitim şehididir. Bunun altını çizmek istiyorum. Görevini harfiyen yapmaya çalışırken hayatını kaybetmiştir bir azılı suçlu tarafından.





"İYİ BİR İNSAN OLMAYA ÇALIŞIN"

Genç arkadaşlarımdan şunu rica ediyorum, iyi bir mühendis, iyi bir hukukçu, iyi bir doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın. En önemlisi insanları sevin ve kötülüğe kötülükle cevap vermeyin." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından yakalanan cinayet zanlısı Hasan İsmail H. emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"KOPYA ÇEKERKEN YAKALADI"

H. verdiği ifadede, "Ceren Damar Şenel danışmam hocamdı. O gün 3 sınavım vardı. Sınava hazır değildim. Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Bu nedenle sınavdan geçmek için kopya hazırladım. Sınav salonuna girdiğimde Ceren Damar Şenel'i gördüm. Sınav başladıktan sonra hazırladığım kopyayı çıkardım ve kopya çekmeye başladım.





"ÖNCE ATEŞ ETTİM SONRA BIÇAKLADIM"

Bir süre sonra Ceren Damar Şenel, beni kopya çekerken yakaladı. Hakkımda tutanak tutarak kopya çektiğim için işlem yaptı.Odasına gittim ancak beni tersledi 'çık git' falan dedi. Sonra eve gittim babamın silahını aldım. Daha önceden de bıçak almıştım. Sonra tekrar Ceren Damar Şenel ile görüşmek için odasına gittiğimde kendime hakim olamadım. Evden aldığım babamın silahını doldur boşalt yaptım ve Ceren Damar Şenel'e 2 el ateş ettim. Sonra da bıçak ile saldırdım." dedi.

TUTUKLANDI

Zanlı Hasan İsmail H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babası ise serbest bırakıldı.

