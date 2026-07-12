Arjantin, İsviçre'yi yenerek Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı

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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi.

ARJANTİN UZATMADA TURLADI

Arrowhead Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma dakikalarında rakibine 3-1 üstünlük kuran Arjantin, adını yarı finale yazdırdı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alexis Mac Allister,112. dakikada Julian Alvarez ve 120+1. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

İsviçre'nin tek golü ise 67. dakikada Dan Ndoye'den geldi.

İsviçre, mücadelenin 72. dakikasında 10 kişi kaldı. Breel Embolo, hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ARJANTİN'İN RAKİBİ İNGİLTERE

Bu sonucun ardından Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşılaşacak.

LIONEL MESSI 10. ASİSTİNİ YAPTI

Lionel Messi, 10. dakikada Mac Allister'ın attığı golün pasını verdi ve turnuva tarihinde 10 asiste ulaştı.

Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan oyuncu olan Lionel Messi (10), bu gol paslarının tamamıyla farklı takım arkadaşlarını besledi.