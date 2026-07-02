Arjantin Milli Takımı'nın dedektörle aranmasına Messi'nin tepkisi gündem oldu

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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, tüm hızıyla devam ediyor.

4 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de, J Grubu'nu lider bitiren son şampiyon Arjantin ile H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan turnuvanın sürpriz takımı Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek.

Bu kritik son 32 turu maçı, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

ARJANTİN KAFİLESİ ARANDI

Maç için karşılaşmanın oynanacağı Miami'ye giden Arjantin Milli Takımı kafilesi, havalimanında bir sürprizle karşılaştı.

Arjantin kafilesini taşıyan uçak aprona yanaştıktan sonra oyuncular uçaktan indi.

Daha sonra ABD'li görevliler, bütün kafileyi tek tek üst aramasından geçirdi.

MESSI'NİN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Valizlere bile titizlikle bakan Amerikalılar, Lionel Messi'yi de es geçmedi.

Arjantinli süper star, üst aramasından geçirildiği esnada adeta gülme krizine girdi.

Messi'nin tepkisi gündem olurken bu anlar, sosyal medyada kısa süre içerisinde izlenme rekoru kırdı.