Arka Sokaklar'ın Volkan Komiser'i Boğaç Aksoy evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler
Zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, piyano öğretmeni Yaşam Ezgi ile hayatını birleştirdi.
Yıllardır ekranlarda olan dizi Arka Sokaklar'da 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren genç oyuncu Boğaç Aksoy, uzun süre kanserle mücadele etmişti.
Sosyal medya hesabından lenf kanseri olduğunu duyuran Aksoy, diziyi bırakmış, oyunculuğa ara vererek tedavisine yoğunlaşmıştı.
2021 yılında hastalığını öğrenmesinin ardından kemoterapi ve kök hücre tedavisi gören Boğaç Aksoy, Eylül 2022'de kanseri yendiğini duyurmuştu.
ÖNCE SETLERE DÖNDÜ
Setlere dönen oyuncu, geçtiğimiz yıl piyano öğretmeni Yaşam Ezgi Aksoy ile nişanlanmıştı.
SONRA EVLENDİ
Boğaç Aksoy ile Yaşam Ezgi Aksoy evlendi. Çift, İzmir'de gerçekleşen düğün ile mutluluğa 'evet' dedi.
