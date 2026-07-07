Gaziantep'te 70 yaşında okuma-yazma öğrendi

Esme Özgüler, 2 yıl önce Gaziantep’e gelip kızlarıyla yaşamaya başladı.

Şehitkamil Kaymakamlığı Hürriyet Sosyal Dayanışma Merkezi'ne (SODAM) kaydı yapılan Özgüler, aldığı 6 aylık eğitimle okuma yazmayı öğrendi.

Sevinçli olduğunu belirten Özgüler, “Eşim 2 sene önce vefat ettiği için Artvin’den kızlarımın yanına geldim. Kızlarım okuma yazma öğrenmek istediğimi çok iyi biliyorlardı. Böyle bir okul var gitmek istersen seni gönderelim dediler.

Çocukluktan beri hayalimdi okumak. Hiç okula gidemedim. Okul köyümüze çok uzaktı. Okumanın yaşı yoktur gidip öğreneceğim dedim.

Okuma yazma bilmediğim için çok zorluk çektim. Okuma yazma bilmeyince insan eşine karşı da çocuklarına karşı da küçük düşüyor. Annelerin okumaya ihtiyacı var.

İyi bir anne olmak için bilgili olmak gerekiyor bunun için de okuma yazma bilmek gerekiyor” dedi.

"ÖĞRETMEN OLMAK İSTERDİM"

Okumayı bilmediği için çok zorluk çektiğini söyleyen Özgüler, “Okuma yazma bilmediğim için her zaman yanımda birilerinin olması gerekiyordu. Çünkü hastaneye gidemiyordum, otobüslerin üzerinde nereye gideceğimi okuyamıyordum.

Şimdi okuma yazma öğrendim. Otobüse de binebiliyorum, hastaneye de tek gidebiliyorum. Asansöre dahi binemiyordum numaraları bilmediğim için. Birçok ihtiyacımı artık kendim karşılayabiliyorum. Okuma yazmayı 6 ayda öğrendim.

Herkes okumam için elimden tuttu, hayallerim gerçekleşti. İçimde bir sevinç var. Hayallerimi gerçekleştirdim. Okuma yazma bilmeyen herkes gelsin korkmasınlar okumanın yaşı yoktur. Ben bu yaşımda öğrendimse herkes bunu yapabilir.

Araba kullanmayı çok istiyordum ancak yaşım geçti ehliyet alamam. Okusaydım öğretmen olmak isterdim. Benim babam da öğretmendi. Babam gibi öğretmen olmak isterdim” ifadelerini kullandı.