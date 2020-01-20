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Artvin'de kar üstünde horon havadan görüntülendi

Ardanuç ilçesinde düzenlenen kar şenliği, büyük ilgi gördü. Tahta kızak, halat çekme yarışları renkli görüntülere sahne olurken kar üstündeki horoncular kameraya yansıdı.

İHA | 20.01.2020 - 09:23..
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Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Geçitli köyünde, bu yıl 5'ncisi düzenlenen kar şenliğine çok sayıda vatandaş katıldı.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Birbirinden farklı ekinliklerin düzenlendiği kar şenliğinde, 200 yıllık geleneğe sahip olan kızak yarışında renkli görüntüler oluştu. Karın üzerinde, doyasıya eğlenen vatandaşlar, çuval yarışları, iğneye ip geçirme, hızarla odun kesme ve halat çekme yarışmalarıyla karın tadını çıkardılar.

Artvin'de kar üstünde horon havadan görüntülendi

7'DEN 70'E HERKES KATILDI

Geçitli Köyü Muhtarı Taner Kaya yaptığı açıklamada, kış mevsimi ve karın çok önemli bir kültür ve zenginlik olduğunu belirterek karın oluşturduğu kültür, birlik ve beraberliği yaşatmak için bu şenliklerin başlatıldığını söyledi. Kaya, aynı zamanda öğrencilere karne hediyesi olarak da bu şenliği düzenlediklerini belirtti.

Artvin'de kar üstünde horon havadan görüntülendi

HORON DANSI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yarışmaların sonunda dereceye girenlere Geçitli Köyü muhtarlığı tarafından çeşitli hediyeler verildi. Şenliğin sonunda ise yerel sanatçıların yer aldığı konserlerde, kar üstünde oluşturulan horon halkası renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'de kar üstünde horon havadan görüntülendi

Artvin'de kar üstünde horon havadan görüntülendi

Artvin'de kar üstünde horon havadan görüntülendi

Artvin'de kar üstünde horon havadan görüntülendi

Artvin'de kar üstünde horon havadan görüntülendi


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